الأحد 13 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» ترفع آثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية

جريدة الدستور
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تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بنزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من مستقلي السيارة نتيجة انحرافها بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من النجدة بانقلاب سيارة تويوتا بنزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة، وتم الدفع بنحو 4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة شخصين من مستقلي السيارة، وتم نقلهما للمستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة المرور وتبين انقلاب سيارة ميكروباص يرجح بسبب السرعة الزائدة، وإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى وإعادة حركة المرور بعد تعديلها جزئيًا؛ إثر الحادث وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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