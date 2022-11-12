أمن الجيزة يبحث عن قاتل عامل أوسيم

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة بعد مقتل شاب في مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط أطرافها.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، ومقتل أحد الأشخاص جراء تلك المشاجرة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتفاصيل البلاغ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وعثرت على جثة الضحية، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في المشاجرة وضبط أطرافها.

ويستمع فريق بحث من قسم شرطة أوسيم إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، وجار تفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد كافة أطراف المشاجرة، لكشف ملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.