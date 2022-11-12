السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس

الاستروكس
الاستروكس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة  كمية من مخدر الاستروكس أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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