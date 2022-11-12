السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جامعة الملك سلمان تشارك فى مسيرة لدعم العدالة المناخية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
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نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، مسيرة بالمنطقة الخصراء خلال قمة المناخ كوب 27، التي تعقد بمدينة شرم الشيخ لدعم قضية العدالة المناخية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من طلاب جامعة الملك سلمان الأهلية وعبر الطلاب عن رغبتهم في تمثيل الشباب المصري والإفريقي خلال هذه المسيرة في محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأهمية العدالة المناخية وبما يعكس أيضًا مدى اهتمامهم بقضايا المناخ باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، وأن يكونوا خير مثال للشباب المصري الملم بأهم القضايا العالمية ويصبح لهم دور فعال وقوي في إيجاد الحلول. 

وتأتي المسيرة دعمًا لقضية العدالة المناخية والتي أصبحت من أهم الملفات المطروحة في قمة المناخ كوب ٢٧ حيث تنادي وتتفاوض الدول الإفريقية والتي تمثلها مصر دول العالم في تحمل المسئولية واتخاذ قرارات عاجلة لضمان العدالة المناخية للدول الإفريقية.
ونظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ العديد من المسيرات لدعم هذا الملف خلال الأيام الماضية في قمة المناخ كوب ٢٧ وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة شباب القادة وجامعة الملك سلمان الدولية، وأكد التحالف أنهم فخورون بوعي الطلاب وحماسهم ونشكر إدارة الجامعة على تعاونهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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