السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسماء الفائزين في السؤال السابع لمسابقة «لغة القرآن»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال السابع لمسابقة "لغة القرآن".
وجاءت اسماء الفائزين كما يلي:

1. الطالبة/ أنفال أيمن عبد الغني أحمد محمد عمر الجبلاوي بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالأقصر.

2. الطالب/ يوسف محمد عبده الحسيني بالصف الأول الإعدادي من محافظة الدقهلية.

3. الطالب/ أحمد محمد محمود حسب الله طالب بمدرسة كيمان فارس الثانوية الفنية بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق من محافظة الفيوم.

4. الطالب/ محمود أحمد رشاد أحمد بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر فرع أسيوط من محافظة كفر الشيخ.

5. الطالبة/ هاجر علي السيد أبو غانم بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية من محافظة البحيرة.

6. الشيخ/ عبد الرحمن صبري متولي غازي إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح.

7. الشيخ/ مالك حسن السيد خطاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

8. الواعظة/ منال عبد المجيد محمود المسلاوي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

9. الواعظة/ فاتن عبد الله جابر عثمان واعظة معتمدة بمديرية أوقاف المنيا.

10.  أحمد محمد محمد توفيق عضو مكتب المتابعة بديوان عام محافظة المنيا.

11. مصطفى سيد متولي محمد فني صيانة بالسكة الحديد من محافظة قنا.

12. محمد هاشم يوسف محمد مفتاح أخصائي السلامة والصحة المهنية بقرية بور ميريت بالغردقة من محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يتم تسليم نسخة من كتاب الله (عز وجل) ، ونسخة من كتاب: "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" لهم جميعًا ولزملائهم الفائزين على مدار الشهر من المديريات الإقليمية، مع إدراج أسماء الأكثر مشاركة منهم في المرشحين للجوائز المالية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنها سوف تعلن لاحقًا عن موعد تسلم الجوائز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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