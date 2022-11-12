السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة مصاب فى انفجار أسطوانة غاز بالصف

انفجار أسطوانة
انفجار أسطوانة
ads

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة شخص أصيب بحروق، في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بإحدى قرى الصف، وطلبت كذلك تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتلقت غرفة نجدة الجيزة، بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل، بإحدى قرى الصف، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخص أصيب بحروق نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

الأكثر قراءة

جنازة مهيبة.. تشييع جثامين 6 من قرية واحدة فى الدقهلية (صور)

قرار جديد من هيئة المحطات النووية للاحتفال بالعيد السنوي

الباز يكشف مكاسب بايدن من زيارته لـ شرم الشيخ ومشاركته فى «كوب 27»

محافظ الغربية يتفقد مشروع إنتاج البيض ويباشر أعمال رصف طريق سوق المواشي

عمرو طلعت: نحرص على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتبني التكنولوجيا الخضراء

«ارتفع 17 جنيها».. أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 12-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإبداع فى الفن والعلم

ماجد حبته

ثم جاء بايدن

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية