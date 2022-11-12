الاستعلام عن حالة مصاب فى انفجار أسطوانة غاز بالصف

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة شخص أصيب بحروق، في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بإحدى قرى الصف، وطلبت كذلك تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقت غرفة نجدة الجيزة، بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل، بإحدى قرى الصف، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخص أصيب بحروق نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.