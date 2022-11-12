السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كان بيعدي الطريق».. التحريات تكشف سبب وفاة عامل بحادث سير بالبدرشين

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه جراء اصطدام سيارة بجسده أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي ثبت من خلالها أن المتوفي كان يعبر الطريق والسيارة المتسببة في الحادث كانت قادمة بسرعة جنونية وأطاحت به.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقي  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفٍ بالطريق الأوسطي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة عبور أحد الأشخاص للطريق أطاحت به سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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