إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، صدمتهم سيارة ربع نقل مسرعة أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري، وتحديدًا شارع ربيع الجيزي بعد شادر السمك اتجاه الهرم، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ.

بالفحص والمعاينة تبين أن سيارة ربع نقل صدمت 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.