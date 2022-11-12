السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدافع الانتقام.. حبس المتهم بقتل شاب ببدر

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بمدينة بدر، حبس المتهم بقتل شاب بمدينة بدر بـ محافظة القاهرة، بدافع الانتقام من شقيق المجني عليه، لقيامه بمعاكسة زوجة شقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص "دون إصابات"، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته شقيقاه.

بسؤالهما قررا أنه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهًا إلى أحد المحلات، وحال التواصل معه هاتفيًا فوجئا بغلق هاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما وقرر لهما عثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية بدائرة القسم، فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنهما اكتشفا وفاته. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مشاهدة المجنى عليه صحبة (أحد الأشخاص) تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام شقيق المتوفى بمعاكسة زوجة شقيقه قرر الانتقام منه، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه اختمرت في ذهنه فكرة قتل شقيقه، وفى سبيل ذلك قام باستدراجه، واصطحابه بالدراجة النارية “ملكه” لمحل العثور عليه، وقام بخنقه حتى فارق الحياة واستولى منه على هاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

الأكثر قراءة

جنازة مهيبة.. تشييع جثامين 6 من قرية واحدة فى الدقهلية (صور)

قرار جديد من هيئة المحطات النووية للاحتفال بالعيد السنوي

الباز يكشف مكاسب بايدن من زيارته لـ شرم الشيخ ومشاركته فى «كوب 27»

محافظ الغربية يتفقد مشروع إنتاج البيض ويباشر أعمال رصف طريق سوق المواشي

عمرو طلعت: نحرص على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتبني التكنولوجيا الخضراء

«ارتفع 17 جنيها».. أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 12-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإبداع فى الفن والعلم

ماجد حبته

ثم جاء بايدن

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية