بدافع الانتقام.. حبس المتهم بقتل شاب ببدر

قررت النيابة العامة بمدينة بدر، حبس المتهم بقتل شاب بمدينة بدر بـ محافظة القاهرة، بدافع الانتقام من شقيق المجني عليه، لقيامه بمعاكسة زوجة شقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص "دون إصابات"، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته شقيقاه.

بسؤالهما قررا أنه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهًا إلى أحد المحلات، وحال التواصل معه هاتفيًا فوجئا بغلق هاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما وقرر لهما عثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية بدائرة القسم، فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنهما اكتشفا وفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مشاهدة المجنى عليه صحبة (أحد الأشخاص) تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام شقيق المتوفى بمعاكسة زوجة شقيقه قرر الانتقام منه، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه اختمرت في ذهنه فكرة قتل شقيقه، وفى سبيل ذلك قام باستدراجه، واصطحابه بالدراجة النارية “ملكه” لمحل العثور عليه، وقام بخنقه حتى فارق الحياة واستولى منه على هاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.