السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة مسرعة على أوتوستراد مايو

جثة
جثة
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صرحت نيابة 15 مايو والتبين، بدفن جثة عامل  لقي مصرعه في حادث سير أثناء عبوره الطريق بطريق الأوتوستراد، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ترجع تفاصيل الحادث، فور تلقي بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من غرفة عمليات النجدة، مفاده بوقوع حادث سير بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع عامل مقيم بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، صدمته سيارة حال عبوره الطريق.

ونقلت قوات الأمن جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بالتصريح بدفن الجثمان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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