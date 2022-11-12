«المتعة مستمرة».. مسلسلات الشتاء من «المتحدة»: كوميديا وقضايا اجتماعية

تستعد القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مجموعة جديدة من المسلسلات التليفزيونية، لتتواصل متعة المشاهدة على هذه القنوات، التى بدأت بعرض عدة أعمال درامية مميزة قبل أسابيع.

وتقدم المسلسلات الجديدة وجبة مميزة من الدراما التليفزيونية، تناقش الكثير من القضايا التى تهم المجتمعين المصرى والعربى ككل، بمشاركة الكثير من النجوم الكبار، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة. وحرصت «المتحدة للخدمات الإعلامية» على توسيع قاعدة تعاونها مع شركات الإنتاج الأخرى فى هذه الأعمال الجديدة، التى نرصد تفاصيلها كاملة فى السطور التالية.

العيلة دى

القصة:

مسلسل اجتماعى من ٣٠ حلقة، يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية بشكل كوميدى خفيف، وتدور قصته حول عائلة بسيطة تحدث لها تحولات كثيرة للغاية، خاصة بعد انتقالها من الفقر إلى الثراء، مع مناقشة الأحداث قضايا مرتبطة بذلك، مثل الترابط الأسرى، والدروس الخصوصية، والمدارس، والبطالة، والارتباط بين الشباب، وصراع الأجيال.

الأبطال:

وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ضياء الميرغنى، وعلا رامى.

التأليف:

أمانى التونسى، وياسمين رفعت، عن فكرة يسرى الفخرانى.

الإخراج:

أحمد خالد أمين.

الإنتاج:

«المتحدة للخدمات الإعلامية»، و«أروما».

الونش

القصة:

تدور الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى يمزج بين الأعمال الدرامية الكلاسيكية والجديدة، من خلال قصة تدور حول رجل الأعمال «حسن الونش»، الذى يجسد دوره الفنان محمد رجب، وعلاقاته مع ٣ أصدقاء أساسيين، يقدمون رسالة مهمة مفادها: «أحيانًا خطأ واحد يهدم كل ما بنيته».

الأبطال:

محمد رجب، محمود عبدالمغنى، محسن منصور، إيهاب فهمى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محمد أبوداود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، والطفلة ريم عبدالقادر.

التأليف:

أحمد عبدالفتاح.

الإخراج:

إسماعيل فاروق.

جروب العيلة

القصة:

١٥ حلقة من الدراما الاجتماعية المركزة بإيقاع سريع للغاية، حول عائلة مكونة من ٦ أشخاص بأبنائهم وأحفادهم، ويدور بينهم العديد من الأحداث، التى يُناقش خلالها الكثير من القضايا الاجتماعية والعاطفية المختلفة، وذلك بقيادة الجدة «زوزو»، التى تجسدها الفنانة سميحة أيوب، على رأسها: مشكلات الزواج والطلاق، و«البلوجرز»، والتعليم.

الأبطال:

سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبدالغنى، حسام فارس، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، وحنان سليمان.

التأليف:

منة فوزى، وهند عبدالله.

الإخراج:

الأصلى

القصة:

دراما اجتماعية عائلية تدور حول شخصية «فاطمة الأصلى»، التى تقدمها الفنانة ريهام عبدالغفور، وتسعى، من خلال الأحداث، للحفاظ على «تركة» أبيها من الضياع، وترى أنها الأحق بها دون الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

الأبطال:

ريهام عبدالغفور، أحمد سعيد عبدالغنى، منال سلامة، إيناس كامل، يوسف عثمان، تامر نبيل، أحمد الشامى، كريم عبدالخالق، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكى، أيمن الشيوى، أحمد والى، أحمد عبدالحميد، طه خليفة، محمد درويش، نادية خيرى، أحمد كشك، وميدو ماهر.

التأليف:

أمين جمال.

الإخراج:

أحمد حسن.

الإنتاج:

شركة «أروما».

تياترو

القصة:

فكرة مميزة تحت مظلة نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان الكبير الدكتور أشرف زكى، تدمج بين الدراما والمسرح، وتضم عددًا كبيرًا من المواهب الشابة من طلبة وخريجى معهد الفنون المسرحية، مع ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف فى الحلقات.

الأبطال:

عبدالعزيز مخيون، لطفى لبيب، نغم صالح، أحمد عبدالمجيد، كريم سامى مغاورى، مازن جمال عبدالناصر، ويوسف الأسدى، إلى جانب ٢٢ ممثلًا شابًا.

الإخراج:

رءوف عبدالعزيز.

الإنتاج:

شركة «كوديكس» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.