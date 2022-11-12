السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«متهم فى قضايا إرهاب».. بغداد تتسلم مواطنا عراقيا من لبنان

العراق
العراق
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تسلم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه ابن أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وفق ما أفاد السبت مصدر أمني عراقي.

وصرح المسئول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن عبد الله السبعاوي هو "ابن الأخ غير الشقيق" للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفا أن التسليم جرى الجمعة.

وقال المصدر إنه "يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر" التي شهدت إعدام التنظيم الإرهابي لمئات العسكريين عام 2014.

وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 "في 11 يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت عائلة عبد الله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.

ومذبحة سبايكر هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.

ففي يونيو 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب ومعظمهم شيعة من قاعدة سبايكر شمال بغداد.

ثم أعدموهم واحدا تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.

وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذ الحكم فيهم.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتكريم عناصر "الإنتربول العراقي" الذين ساهموا باسترداد المدعو "عبد الله ياسر سبعاوي الناصري".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن “القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية "الإنتربول العراقي"، الذين عملوا على استرداد المتهم "عبد الله ياسر سبعاوي الناصري"، وتسلمه من السلطات اللبنانية، وتقديمه أمام عدالة القضاء العراقي لينال جزاءه العادل".

وأضاف البيان، أن "المتهم أعلاه كان مطلوباً للقانون لاشتراكه في جريمة قتل شهدائنا الأبرار من قاعدة سبايكر عام 2014، وقد جرت عملية استرداده عبر تعاون وثيق من قبل مقاتلينا الأبطال في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق في بيروت".

العراق لبنان بغداد شمال بغداد تنظيم داعش الارهابي بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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