قرارات النيابة العامة فى واقعة العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية بكرداسة

طلبت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية في كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة، وتقرير الصفة التشريحية حول الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة عثر على جثتها بطريق المريوطية، وتم تحديد هويتها، حيث تعرفت عليها أسرتها.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة، لكشف إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة بطريق المريوطية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.