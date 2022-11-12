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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ارتفع 17 جنيها».. أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 12-11-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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يتساءل آلاف المصريين عن سعر الذهب بشكل لحظي طيلة اليوم كونهم يدخروا فيه أموالهم منذ فترة ويحاولوا معرفة مصيرها في ظل التضخم الشديد الذي يعاني منه السوق المحلي والعالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-11-2022

 

وفي ختام تعاملات اليوم السبت 12-11-2022 قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 17 جنيها، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا حوالي 1275 جنيها للجرام بدون مصنعية للجرام وتتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه للجرام، على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

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أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم 

وأوضحت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن صعود أوقية الذهب لأعلى مستوي منذ شهر أبريل الماضي تسبب في صعود الذهب لأعلي مستوياته في تاريخ المعدن الأصفر محلياً، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 10184 جنيها، يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 بدون الضريبة.

أسعار الذهب

وينشر موقع الدستور فى التقرير التالى أسعار الذهب اليوم السبت 12-11-2022

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت  12-11-2022

ووفقاً للارتفاعات الجديدة فقد قفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ حوالي 1455 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت  12-11-2022

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 علي مدار اليوم حوالي 17 جنيهاً بالتعاملات 1275 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت  12-11-2022 

وقفز أيضاً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 1090 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم (10184 جنيها)

136 جنيهاً قيمة أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليقفز عند مستوى 10184 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 45105 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.455 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالإضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.

 

الذهب سعر الذهب مصر اليوم السبت 12-11-2022 أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 12-11-2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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