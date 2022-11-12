السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى حادث سير بـ15 مايو

جثة
جثة
ads

لقي عامل مصرعه، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمدينة 15 مايو، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث سير بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع عامل مقيم بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، صدمته سيارة حال عبوره الطريق، ونقلت قوات الأمن جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام.

وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بالتصريح بدفن الجثمان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة Good Water تزامنًا مع مؤتمر COP27 (صور)

إحباط محاولة تهريب 68 ألف يورو داخل علبة منظفات بمطار القاهرة

حبيبة مرزوق تشارك فى إدارة جلسة عن مهارات الوظائف الخضراء بقمة المناخ

وزير الصحة يطلق مبادرة التغير المناخى والتغذية «I-CAN»

إصابة 5 أشخاص إثر حادث ميكروباص بمنطقة مخر السيول في قنا

وزير الإعلام الفلسطيني وعمرو الليثي وجمال سليمان في ضيافة سفارة فلسطين بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية