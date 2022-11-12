مصرع عامل فى حادث سير بـ15 مايو

لقي عامل مصرعه، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمدينة 15 مايو، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث سير بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع عامل مقيم بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، صدمته سيارة حال عبوره الطريق، ونقلت قوات الأمن جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام.

وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بالتصريح بدفن الجثمان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.