إحباط محاولة تهريب 68 ألف يورو داخل علبة منظفات بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري أخفي كمية من النقد الأجنبي داخل علبة منظفات بعد لفهم بأوراق "سيلفر"، وراكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف علاء عبدالرحمن خضر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه من نقد أو بضائع أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم طه مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط 68 ألفًا و608 يوروهات مخبأة داخل عبوة منظفات ملفوفين بأوراق "سيلفر" مفضضة.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف علاء خضر مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، الذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

كلف أمير مطر مدير الحركة المشرف على الصالة، هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط قطعة من مخدر الحشيش تزن 75 جرامًا مخبأة داخل عبوة كرتونية، وبتفتيش الراكب ذاتيًا بواسطة كل من هيثم محمد ومحمد زكريا طه مأمورا الجمرك عثر على شريطين بهم 20 قرصًا من عقار الكونترمال المدرج بجداول المخدرات.

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 243 لسنة 2022 ضد الراكب الأول بعد إعطاؤه ما يوازي مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وهو المصرح به قانونًا دون إفصاح.

كما أمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 244 لسنة 2022 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال كل راكب للنيابة المختصة.