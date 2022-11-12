إصابة 11 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 11 شخصًا بكدمات وجروح إثر انقلاب أتوبيس في الطريق الأوسطي الجديد اتجاه المنير بالشرقية، وتم نقل المصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد صلاح- مدير أمن الشرقية إخطارًا بانقلاب أتوبيس في الطريق الأوسطي الجديد، اتجاه قرية المنير إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، واختلال عجلة القيادة من يد سائقها، ونتج عن ذلك إصابة 11 شخصًا بكدمات وجروح متعددة.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي- مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الزوامل المركزي، لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية الأتوبيس للسير من عدمه.