السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لشقيقين بتهمة العنف واستعراض القوة فى مركز جرجا

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم السبت، متهما وشقيقه بالسجن المؤبد، لاتهامهما باستعراض القوة والعنف وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعمال القوة والعنف واستعراض القوة مع المجنى عليهما بإطلاق النار من أسلحة نارية بقصد ترويعهما، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

استعمال القوة والعنف استعراض القوة والعنف القبض على المتهم القبض على المتهمين بإطلاق النار بدون ترخيص بالسجن المؤبد النيابة العامة

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وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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