المؤبد لشقيقين بتهمة العنف واستعراض القوة فى مركز جرجا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم السبت، متهما وشقيقه بالسجن المؤبد، لاتهامهما باستعراض القوة والعنف وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعمال القوة والعنف واستعراض القوة مع المجنى عليهما بإطلاق النار من أسلحة نارية بقصد ترويعهما، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.