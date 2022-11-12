السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قام بالتعدى على طفل.. السجن المشدد 3 سنوات لقهوجى فى بورسعيد

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، حكمًا يقضي بمعاقبة قهوجي متهم بالتعدي على طفل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود القضية رقم 1964 لسنة 2022 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 464 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى يوم 28 مارس 2022 بقيام المدعو "أ. م. ن"، 33 عامًا، ويعمل قهوجي، بالتعدي على الطفل "م. ع. م" ويبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك بمدخل العقار الذي يسكن به.

وأحالت نيابة بورسعيد الكلية، القهوجي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتعدي على الطفل في نطاق حي المناخ، والتي حكمت حضوريًا بجلسة اليوم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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