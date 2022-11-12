السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«The Crown».. كيف لعبت إليزابيث ديبيكي دور ديانا لسنوات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قبل شهرين حضرت مجموعة خاصة من الممثلين وطاقم العرض للموسم الخامس من The Crown، وهو مسلسل يحكي عن العائلة المالكة، وتقدم دور الأميرة ديانا ويلز الراحلة بالمسلسل  النجمة  إليزابيث ديبيكي، الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 32 عامًا.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” وتعتبر مصممة أزياء المسلسل إيمي روبرتس والتي كانت مسؤولة في هذه السلسلة عن إعادة إنشاء بعض أكثر لحظات الموضة شهرة في القرن العشرين.

تقول إيمي مصممة الأزياء، إنه قد جمعها لقاء بالممثلة إليزابيث ديبيكي ووجدتها بنفس روح ديانا حيث الشعر الأشقر أسفل كتفيها، وبدت أنيقة وكلاسيكية ولكنها رائعة، وأثنيت على ما ترتديه وأخبرتها أنني اعتقدت أنها أسرت الأميرة الراحلة تمامًا.

وتابعت: “ديبيكي لا تقلق من تفاصيل الشخصية، فإنها تلتقط بشكل مثالي جوهر الأميرة ديانا على الشاشة، وهذا ما يمكن أن نتأكد منه بمجرد إلقاء نظرة على الملابس التي ارتدتها في أحداث السجادة الحمراء على مدار السنوات القليلة الماضية”.

  • عندما صعدت “ديبيكي” إلى السجادة الحمراء هذا الأسبوع مرتدية ثوب Dior من الحرير الأسود بدون حمالات، مع وشاح طويل من نفس القماش ملفوفًا حول رقبتها متدليًا إلى أسفل ظهرها وإكسسواراتها بأساور ذهبية فاخرة، وكأنها ديانا بالفستان الأزرق من كاثرين والكر ارتدته الأميرة في مهرجان كان عام 1987.
  • ديانا ترتدي فستاناً أزرق ليلي من Yuki بقطع منحاز تكلف 35000 جنيه إسترليني في عام 1997 ؛ ديبيكي ترتدي Max Mara الأنيق في عام 2019.
  • ديانا ترتدي فستانًا أبيض وأسود من Emanuels في المملكة العربية السعودية عام 1986، ديبيكي ترتدي فستاناً من الحرير باللونين الأسود والأبيض عام 2016.

 

  • البدلة ذات اللون الكريمي المقلم التي ارتدتها ديانا في عام 1989 والنسخة التي ارتدتها ديبيكي في سيدني عام 2017. ثم هناك فستان من الدانتيل بكتف كاثرين ووكر ارتدته ديانا في إحدى المناسبات في واشنطن عام 1996 والفستان الأنيق أليكس بيري بلون اللحم، دانتيل واحد ارتدته ديبيكي في عام 2013.

توفيت الأميرة ديانا في عام 1997، ومع ذلك فإن تقاربهم في الموضة غريب، لأسباب ليس أقلها أن أزياء ديبيكي كانت فكرت من قبل فى لعب دور ديانا وقد كان.

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الممثلة للأميرة الحميمة إليزابيث ديبيكي الممثلة الأسترالية البالغة إيمي روبرتس نغمات ديانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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