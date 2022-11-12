السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022

فاتورة المياه
فاتورة المياه
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يهتم المصريون بدفع الفواتير إلكترونيًا هذه الأيام لتوفير الجهد والوقت ومنها فاتورة المياه التي تدفع شهريًا والتأخر عنها يعني انقطاع الخدمة في وقت ما أو فرض غرامة وهو ما يحاول المواطنون تجنبه.

الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022

ويكثف البحث عن فاتورة المياه شهر نوفمبر عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، إذ يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في الاستعلام عن فاتورة المياه 2022 وحساب قيمتها بشكل دقيق خوفاً من الأخطاء التي تحدث في الفواتير وحساباتها.

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فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2022

وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور» أسهل طريقة يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياه 2022 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه 2022

1 - يجب في البداية أن يقوم المواطنين بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرسمية لموقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي الخطوة التالية يجب الضغط على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك».

3 - فور الضغط عليها سوف تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه، وبها العديد من الخانات التي يجب على المستخدم كتابة البيانات المطلوبة داخلها.

4 - من أهم البيانات هو تحديد نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي.

5 - يجب وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

6 - وبعد كتابتها، يقوم أيضاً المستخدم بكتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي.

7 - كتابة عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه.

8 - توضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

نموذج إلكتروني فاتورة المياه 2022

9 - فور الانتهاء من كتابة البيانات السابقة، سوف يظهر على الفور بشكل تلقائي نموذج لفاتورة المياه، متضمنة الآتي:

كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - سعر المتر - قيمة استهلاك المياه - الصرف الصحي - خدمات الجهاز التنظيمي - وفي النهاية يظهر «إجمالي الاستهلاك».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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