السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع دخول الشتاء.. 5 نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية فى الطقس البارد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعاني أصحاب الأمراض الصدرية من السعال ومشاكل الجهاز التنفسي، في مواسم الطقس البارد أكثر من أي موسم آخر، وفي السطور التالية، أبرز النصائح لأصحاب مشاكل الجهاز التنفسي في فصل الشتاء.

اغسل يديك كثيرًا

تنتشر الجراثيم عبر الأغشية المخاطية في أعيننا وأنفنا وفمنا، لذلك بمجرد وصول الفيروسات إلى أيدينا، ونلمس أفواهنا أو أعيننا أو أنفنا، يمكنك تقريبًا ضمان يوم أو يومين من المرض من المكتب أو المدرسة.

غط أنفك وفمك عند الخروج في البرد

غالبًا ما يكون الهواء البارد هو الهواء الجاف، ويمكن أن يهيج المسالك الهوائية إذا كنت مصابًا بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن يسبب هذا أزيزًا عند التنفس، وسعالًا، وضيقًا في التنفس.

ارتدِ ملابس دافئة واجعل نفسك جافًا

اتضح أن الإصابة بالبرد يمكن أن تعرضك بالفعل لعدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

كن حذرًا بشأن المواقد التي تعمل بالحطب

على الرغم من أنها قد تبدو طريقة رائعة للإحماء، إلا أن الدخان والأبخرة المنبعثة من المواقد يمكن أن تكون مزعجة إذا كنت تعاني من الربو والحساسية وأمراض الرئة الأخرى.

إذا كنت تعاني من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، احتفظ بجهاز الاستنشاق دائمًا في مكان قريب، وبمجرد أن تبدأ في مواجهة صعوبة في التنفس، توقف عما تفعله واستخدم جهاز الاستنشاق كما تفعل عادةً.

لحماية رئتيك في الطقس البارد نصائح لحماية رئتيك في الطقس البارد مواسم الطقس البارد مشاكل الجهاز التنفسي الطقس البارد فيروسات الجهاز التنفسى الظروف الباردة والجافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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