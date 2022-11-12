السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل وابن خاله قطعا يد زوج شقيقة الأول بحلوان

حبس
حبس
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وابن خاله بعد قطعهما يد زوج شقيقته بمنطقة حلوان.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وبالانتقال والفحص تبيّن أن المجنى عليه سائق توك وقام الأطباء ببتر يده.

وبعمل التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي زوجته وابن خالهما بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وأسرة زوجته ورغبته في رؤية نجله.

كما تبيّن أن زوجته تركت المنزل بصحبة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، وتوجهت لمنزل أسرتها، وفى يوم الواقعة ترصد المتهمون للمصاب ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالأسلحة البيضاء، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط متهمين ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بالقاهرة منطقة حلوان شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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