محافظ الدقهلية: 18 وفاة و6 مصابين فى حادث الـ«مينى باص»

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص) في ترعة المنصورية.

وأشار "مختار"، في بيان، إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أجا.

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية الفورية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل أوجه الرعاية للحالات الإسانية وفي الأزمات والكوارث، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.