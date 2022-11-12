ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيف قيود كورونا فى الصين

أظهرت بيانات الأسواق أن أسعار النفط ارتفعت مساء الجمعة بنسبة 2% بفعل قرار السلطات الصينية تخفيف القيود الخاصة بمحاربة وباء فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يناير المقبل سجلت ارتفاعا نسبته 1.96% حتى الساعة 21:04 مساء الجمعة بتوقيت موسكو، لتصل إلى 95.51 دولار للبرميل الواحد.

وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس المتوسط (WTI) لشهر ديسمبر ترتفع بنسبة 2.29%، لتصل إلى 88.45 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من ذلك يشير المحللون إلى أنه بحصيلة الأسبوع قد تنخفض أسعار النفط بنسبة ما بين 3 و4%، حيث كانت الأسواق قلقة إزاء سياسة "صفر التسامح" الصينية تجاه فيروس كورونا.

وقررت الصين يوم الجمعة إلغاء بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة إلغاء القاعدة التي تتطلب تعليق الرحلات الدولية في حال اكتشاف المصابين بالفيروس على متن الطائرة، وتخفيف نظام التحقق من اختبارات فيروس كورونا لركوب الرحلات الجوية، وتقليص فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج.