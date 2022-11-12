السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

حقل غاز طبيعي
حقل غاز طبيعي
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قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن إسرائيل تحتاج إلى عدة سنوات قبل أن تتمكن من زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير.

 

ووقعت إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

 

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

 

وأوضح شيلات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر: "على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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