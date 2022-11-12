السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء اللاجئين الأوكرانيين قسرا من فنادق فى إيطاليا

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
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قامت الشرطة الايطالية بإجلاء اللاجئين الأوكرانيين قسرا من فنادق بعد انقضاء فترة بقائهم لمدة ستة أشهر من المأوى.

 

وتم طرد اللاجئين الأوكرانيين قسرا من فنادق في إيطاليا بعد انقضاء فترة بقائهم.

 

وأوضحت السلطات أنها وفرت المأوى لمدة ستة أشهر، وأن فترة بقاء اللاجئين قد انقضت بالفعل وفي بعض الحالات، تأتي الشرطة أيضا للإجلاء.

 

وفي سياق آخر بالمملكة المتحدة قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية سابقا إن المملكة قد تخفض بشكل كبير مساعداتها للاجئين الأوكرانيين بسبب العجز الخطير في الميزانية.

 

وذكرت سابقا أن اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا، والمضيفين البريطانيين هاجموا البرنامج الحكومي "منازل للأوكرانيين"، متهمين الحكومة بالتخلي عن الجانبين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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