السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تعليق من الرئيس الأمريكى بعد المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
ads

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أزمة المناخ تهدد الأمن البشري والاقتصادي والبيئي والوطني، وذلك عقب مشاركته في قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعلم أنه من خلال الابتكار والتعاون ستوفر COP27 عالما أفضل لجميع أطفالنا".

 

وتابع بايدن: "كان لي الشرف أن أشارك مجددا في هذه القمة في هذه اللحظة المحورية".

ويوم الجمعة، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن انسحاب  الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدا أن إدارته  لديها أجندة لمواجهة تغير المناخ داخل البلاد وخارجها.

وأضح بايدن خلال كلمته بقمة المناخ في شرم الشيخ "COP27" أزمة المناخ تتعلق بأمن البشرية والأمن الاقتصادي والبيئي والوطني وحياة الكوكب.

وتابع بايدن: "علينا تجنب كارثة بيئية والانتقال إلى الطاقة الخضراء"، موضحا أن إدارته تسعى لجعل أمريكا قادرة على التماشي مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2030.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

روسيا تلفت انتباه الصليب الأحمر إلى انتهاك أوكرانيا للقانون الإنسانى

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

قارئة التاروت تفجر مفاجآت فى حياة النجم حسين فهمى

إجلاء اللاجئين الأوكرانيين قسرا من فنادق فى إيطاليا

أول تعليق من الرئيس الأمريكى بعد المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ

جيسون ميلر: ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة