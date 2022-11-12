أول تعليق من الرئيس الأمريكى بعد المشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أزمة المناخ تهدد الأمن البشري والاقتصادي والبيئي والوطني، وذلك عقب مشاركته في قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعلم أنه من خلال الابتكار والتعاون ستوفر COP27 عالما أفضل لجميع أطفالنا".

وتابع بايدن: "كان لي الشرف أن أشارك مجددا في هذه القمة في هذه اللحظة المحورية".

ويوم الجمعة، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدا أن إدارته لديها أجندة لمواجهة تغير المناخ داخل البلاد وخارجها.

وأضح بايدن خلال كلمته بقمة المناخ في شرم الشيخ "COP27" أزمة المناخ تتعلق بأمن البشرية والأمن الاقتصادي والبيئي والوطني وحياة الكوكب.

وتابع بايدن: "علينا تجنب كارثة بيئية والانتقال إلى الطاقة الخضراء"، موضحا أن إدارته تسعى لجعل أمريكا قادرة على التماشي مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2030.