السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدعو زعماء العالم لمضاعفة الجهود لمحاربة الدفء العالمى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
ads

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء العالم أثناء مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ إلى مضاعفة الجهود لمحاربة الدفء العالمي.

 

وقال بايدن في خطابه أمام المؤتمر، يوم الجمعة: "لم يعد بإمكاننا أن نتستر بأننا نجهل عواقب أعمالنا، أو أن نستمر في تكرار أخطائنا".

 

وأكد بايدن أن الإدارة الأمريكية ستخصص أموالا لدعم المبادرات الخاصة بالطاقة النظيفة، التي قال إنها "ستغير النموذج الأصلي" بالنسبة للولايات المتحدة وباقي العالم.

 

وأضاف أن "هذا الاجتماع يجب أن يكون اللحظة التي نجدد فيها التزامنا بمستقبلنا وقدرتنا المشتركة على كتابة قصة أفضل للعالم".

 

وبحث بايدن خلال مشاركته في قمة المناخ الإجراءات الجديدة لتقليص انبعاثات الميثان التي تساهم في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة في العالم.

 

وأشار بايدن إلى الالتزامات الأمريكية بتخصيص نحو 375 مليار دولار خلال 10 سنوات لمحاربة التغير المناخي، مضيفا أن ذلك يعتبر جزءا من التشريعات الاقتصادية الأوسع التي تم إقرارها هذه السنة، وهذا سيضمن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في تقليص الانبعاثات بحلول عام 2030.

 

ودعا بايدن جميع الدول إلى جعل جهودها منسجمة مع الهدف المحدد في اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة سيليزية.

 

واعتبر الرئيس الأمريكي كذلك ما وصفه بـ "الغزو الروسي لأوكرانيا" دليلا على ضرورة التخلص من الوقود الأحفوري، وذلك على الرغم من دعواته السابقة لزيادة إنتاج النفط والغاز.

 

واستمرت زيارة بايدن لمصر 3 ساعات فقط، حيث غادر الرئيس الأمريكي شرم الشيخ متجها إلى كمبوديا التي تستضيف قمة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

بايدن يدعو زعماء العالم لمضاعفة الجهود لمحاربة الدفء العالمى

جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لبحث احتجاجات إيران

هيدى كرم تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة

دعاء الفجر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

وكالة الطاقة الذرية تحذر: تضرر منشأة أوكرانية بخاركيف

أسرة علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب رسمى للرئاسة للعفو عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة