مولدوفا.. أكثر من مليار يورو تكاليف فصل الشتاء

قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي نيكو بوبيسكو على هامش منتدى باريس للسلام إن مولدوفا في وضع صعب وتحتاج نحو 1.1 مليار يورو لتغطية تكاليف الطاقة الإضافية هذا الشتاء.

وقال بوبيسكو على هامش منتدى باريس للسلام، إن مولدوفا، تواجه مشاكل خطيرة في إمدادات الغاز والكهرباء، تحتاج إلى 1.1 مليار يورو لتغطية تكاليف الطاقة الإضافية هذا الشتاء.

وأشار بوبيسكو: "وضعنا صعب جدا جدا".

وأضاف أن "مولدوفا مهددة على مستوى الطاقة والاقتصاد"، مشددا على أن "بلاده تحاول إيجاد مصادر بديلة للإمداد".

ويبلغ عدد سكان مولدوفا 2.6 مليون نسمة وتعاني من صعوبات في الإمداد منذ عدة أسابيع.

وصرح بوبيسكو سابقا، بأن بلاده عقدت اتفاقا لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك مع فرنسا.