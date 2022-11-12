السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنوى إطلاق 130 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء عام 2025

قمر صناعي
قمر صناعي
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تنوي روسيا أن تطلق عام 2025 إلى مدار الأرض 132 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء تنفيذا لمشروع ماراثون IoT الخاص بشكل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية.

 

صرح بذلك، يفغيني نيستيروف، مدير عام شركة "ريشيتنيكوف" للأقمار الصناعية المعلوماتية.

 

وأشار إلى أن فكرة تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية تقوم على تكنولوجيا تصميم قمر صناعي كجهاز تقني إلكتروني واحد.

 

وسيتم تحقيق المشروع  في مدار منخفض حول الأرض حيث ستنشر المنظومة المتعددة الأقمار الصناعية "ماراثون IoT" التي ستضم 250 قمرا صناعيا من طراز "ماراثون" مع شرط ألا يزيد وزن القمر الصناعي الواحد عن 50 كيلو جراما.

 

وسيصنع كل قمر صناعي انطلاقا من تكنولوجيا وحدة إلكترونية واحدة تركّب فيها أجهزة مختلفة.

 

وستنشر كل الأقمار الصناعية في 12 من الأسطح المدارية تتوزع على ارتفاع 750 كيلومترا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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