السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب أسفل عقار بالوراق

هيروين
هيروين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق، وأكدت أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من الهيروين.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة أسفل عقار، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يقطن بإحدى الغرف بالعقار.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب كان يأخذ حقن هيروين وتوفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة ولا شبهة جنائية.

 

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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