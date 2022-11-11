السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكندي ريتشارد لى يتربَّع على سلم الترتيب فى ثانى أيام بطولة السلسلة الدولية فى نادى مدينتى للجولف

جريدة الدستور
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اختتمت فعاليات اليوم الثاني من بطولة "السلسلة الدولية في مصر" والتي تنظمها "الجولة الآسيوية" في نادي مدينتي للجولف بتربع اللاعب الكندي "ريتشارد لي" على سلم الترتيب. ويسعى "لي" للظفر بهذا اللقب، بعد تفويته الفرصة في "السلسلة الدولية في المغرب" الأسبوع المنصرم.

وتمكّن اللاعب من الظفر بأفضلية 11 ضربة، متفوقًا وبفارق ضربةٍ واحدةٍ عن ملاحقه الأمريكي "آندي أوجليتري". ويتنافس اللاعبان على 1.5 ملايين دولار أمريكي، وهي مجموع جوائز هذه البطولة.

وجاء اللاعب الأمريكي الآخر "سيوان كيم" في المركز الثالث على سلم الترتيب اليومي، بأفضلية تسع ضربات، في أولى بطولات "الجولة الآسيوية" في مصر. كما حلّ النجم الياباني "جينيتشيرو كوزوما" في المركز الرابع وبنفس أفضلية عدد الضربات.

وأعرب "لي" عن سعادته بتقديم هذا الأداء المميز في ثاني أيام البطولة، كما أكّد على شعوره بثقةٍ كبيرة "من الناحية الذهنية"، فضلًا عن محاولته الحفاظ على ذلك حتى يوم الأحد، حيث ستُلعب النهائيات.

هذا واستمر اللاعب المغربي "أيوب ليغراتي" في تقديم أداءٍ مثيرٍ للإعجاب وبأفضلية 7 ضربات، وهي نفس الأفضلية التي حققها اللاعب النمساوي "بيرند فيسبيرجر".

يُشار إلى أن بطولة «السلسلة الدولية في مصر» تُقام في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، في نادي مدينتي للجولف التابع لمجموعة طلعت مصطفى .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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