ضبط 6 أطنان أرز مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية فى الجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، لاتهامه بحجب سلع غذائية، من أجل بيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بالقبض على صاحب مخزن، يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم في أكتوبر، لحجبه كميات كبيرة من المواد الغذائية "أرز، مكرونة، ملح".

وتبين أنها مجهولة المصدر، وبدون فواتير، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية، بقصد بيعها في السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله على 6 أطنان و165 كيلو من الأرز، ومكرونة، وملح، مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.