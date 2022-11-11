الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطب الشرعى يحدد سبب وفاة شاب عثر على جثته أسفل عقار بالوراق

جثة
جثة
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طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر على جثته ملقاه أسفل أحد العقارات في ظروف غامضة، بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال شهود العيان لكشف غموض الواقعة وملابساتها. 

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني الشعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بنطاق قسم الوراق. 

وانتقلت قوة أمنية تحت قيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "محمد. د. أ"، 44 سنة، يرتدي ملابسه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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