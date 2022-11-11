الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 5 أطنان لحوم وكبدة مجمدة فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

لحوم
لحوم
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صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5 أطنان لحوم وكبدة مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 5 أطنان لحوم مجمدة وكبدة مجمدة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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