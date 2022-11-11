السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تحض مجموعة العشرين على دعوة روسيا لخفض التصعيد فى أوكرانيا

الرئاسة الفرنسية
الرئاسة الفرنسية
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اعتبرت فرنسا، اليوم الجمعة، أن على مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى دعوة روسيا لتبني "منطق خفض التصعيد" في أوكرانيا خلال قمتها المقبلة التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء في إندونيسيا.

وسيتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا منذ 24 فبراير وتداعياته الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المتعددة على العالم ستكون في طليعة الاهتمامات في بالي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد".

يلتزم عدد من دول مجموعة العشرين، مثل الصين والهند، الحذر الشديد حتى الآن، ورفضوا إدانة الهجوم الروسي في أوكرانيا أو عبروا بشكل غير مباشر عن مخاوف من استمرار النزاع.

وأشار مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن "عدم مشاركة فلاديمير بوتين تظهر أن تحالفا يتشكل داخل مجموعة العشرين وأن عزلة روسيا حقيقية".

وأضاف أن "غالبية واسعة جدا داخل النادي (مجموعة العشرين) تعتبر هذه الحرب جسيمة ولا تطاق بالنسبة لبقية العالم".

​فرنسا قمة العشرين ​روسيا خفض التصعيد رسالة سلام أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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