مواعيد الصلاة اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 فى القاهرة وباقى المحافظات

يهتم المسلمون بمعرفة مواعيد الصلاة والفروض الخمس كل يوم، فالصلاة هي العبادة المُرتبطة بالمسلم بكل أحواله سواء كان مريضًا، أو مسافرًا، أو حتى مُجاهِدًا فيها، وتجتمع فيها جميع العبادات قلبيًّا وعقائديًا وبدنيًّا ولفظيًّا.

أهمية الالتزام في الصلاة

الصلاة ملجأ العبد إلى الله؛ فمن آثار الصلاة أنها تُشعر المسلم بِعزّةٍ ورفعةٍ عندما يضعُ الشخص جبهته وناصيته على الأرض؛ ليتذلّل ويفتقر إلى خالقه، فيتحرّر من قيوده، ويُعلن كامل التسليم لله -تعالى.

مواعيد الصلاة اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

لذا يحرص المسلمون على الاطلاع على مواقيت الصلاة بشكل يومي، رغبة في تأديتها في مواعيدها، لذلك تستعرض الدستور في السطور الأتية مواقيت الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

مواقيت ا لصلاة في القاهرة السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

صلاة الفجر 4:47 صباحًا

أذان الظهر 11:39 صباحًا

أذان العصر 2:40 مساءً

أذان المغرب 5:01 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

وقت صلاة الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 11:44 صباحًا

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا

أذان الظهر 11:35 صباحًا

موعد أذان العصر 2:35 مساءً

موعد أذان المغرب 4:56 مساءً

موعد أذن العشاء 6:16 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

وقت صلاة الفجر 5:12 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحًا

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:40 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

وقت صلاة الفجر 4:47 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحًا

موعد أذان العصر 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب 5:07 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.

وقت صلاة الفجر 4:34 صباحًا

أذان الظهر 11:27 صباحًا

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:52 مساءً

موعد أذان العشاء 6:11 مساءً