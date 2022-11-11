ضبط صاحب محل حجب 6.5 طن دقيق عن التداول فى الجيزة

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير محل لتجارة السلع الغذائية لقيامة بتجميع 6.5 طن دقيق لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري في الجيزة.

وكان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من الدقيق داخل المحل لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المحل عثر بداخله على 6.5 طن دقيق معبأة داخل شكائر وعبوات قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.