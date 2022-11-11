الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الجيزة يناقش شهود العثور على جثة شخص أسفل عقار بالوراق

جثة
جثة
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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، لحل لغز العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره مقتولًا أسفل عقار سكني بأحد الشوارع بمنطقة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بأحد الشوارع بمنطقة الوراق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره مقتولًا أسفل عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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