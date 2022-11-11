طريقة تسجيل فاتورة الغاز لشركة بتروتيد وباقي الشركات

يبحث الآلاف من مستخدمي الغاز الطبيعي عن طريقة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، حيث يحرص الجميع على دفه فاتورة الغاز قبل انقطاع الخدمة عنهم، ويتجه الأغلبية حاليًا إلى المعاملات الإلكترونية من أجل التيسير عليهم إجراءات دفع فاتورة الغاز.

في السطور الأتية نقدم لكم طرق دفع فاتورة الغاز أون لاين عبر مواقع الشركات التي تتبع وزارة البترول والتي توفر خدمات معرفة فاتورة الغاز، وطرق دفعها أون لاين.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال موقع شركات الغاز التابعة إلى وزارة البترول، والأشهر هما (بتروميتر – ناتجاس)، حيث يبحث الكثيرين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي أون لاين من أجل معرفة فاتورة الغاز كم تبلغ في هذا الشهر.

يمكن للمستخدمين فاتورة الغاز في الفترة بين يوم 1 في الشهر حتى يوم 20 في الشهر، ويبدأ دفع فاتورة الغاز منذ قراءة حتى نهاية الشهر، حيث متاح من أول يوم 1 في الشهر حتى نهايته.

استعلامات عن فاتورة الغاز بتروتريد

يمكن للمشتركين في خدمة الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد الدفع الآن من خلال الموقع الالكتروني استعلامات عن فاتورة الغاز بتروتريد عبر الرابـــــــــــط حيث يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد من خلال الدخول من هنا، وكتابة رقم المشترك في الخانات الموضوعة، ثم الضغط على اعرض.

طرق دفع الغاز بتروتريد

كما يمكنك تسجيل القراءات من أجل استعلامات عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال (تطبيق بتروميتر - موقع الشركة بتروميتر – مندوبي الشركة – خدمة العملاء برقم 1122 – من خلال تطبيق الموبايل – خدمة IVR – عبر أرقام الشركة).

علمًا بأن أرقام الشركة التي يمكنك الاتصال بها في حالة الأعطال أو تسجيل القراءات هي 09000727 من أي خط أرضي، أو بالاتصال على الخط الساخن 5727 من أي هاتف محمول.

طريقة تسجيل شكاوى العميل عبر الرابط في شركة بتروتريد

يكن من خلال الرابط التالي تسجيل الشكوى بإدخال رقم المشترك وعرش البيانات والبدء بتسجيل البيانات والشكوى المطلوبة.

بالإضافة إلى أنه يمكنك إدخال القراءات أو الاستعلام عن المديونية من خلال الرابط وهذا عن طريق اختيار المنطقة وتسجيل رقم الاشتراك ثم اختيار الخدمة المرغوب في الحصول عليها.

دفع فاتورة الغاز

يمكنك دفع فاتورة الغاز بتروتريد وكافة الشركات عبر الموقع الإلكتروني، كما يمكنك إدخال القراءة بنفسك، لأجل معرفة ما عليك من فواتير الغاز، حيث يمكنك سداد فاتورة الغاز من خلال عدة طرق أون لاين بسهولة.

يمكنك سداد فاتورة الغاز بتروتريد من خلال طرق متعددة منها بالفيزا كارت أو عن طريق الدفع عبر تطبيقات أو وسائل دفع أون لاين مثل (فوري – مصاري – Bee – ممكن – ضامن – خدماتي للدفع الإلكتروني – أمان – BM Wallet – فون كاش).