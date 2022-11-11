الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالشروق

حشيش
حشيش
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قررت نيابة الشروق حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، بالإضافة لاستعجال التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق معلومات تفيد قيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يحدث فى شرم الشيخ

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