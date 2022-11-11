تصادف مروره بالخطأ.. التحقيقات تكشف سبب مقتل عامل خلال مشاجرة في النزهة

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مصرع شخص بالخطأ تصادف مروره بحوار مشاجرة بالأسلحة النارية فى منطقة النزهة، حيث تبين أن أطراف المشاجرة أطلقوا على بعضهما الأعيرة النارية، ما أثار الخوف والذعر في نفوس الأهالي بالمنطقة.

وأضافت التحقيقات أن الضحية كان عائدًا من عمله ومر من الشارع الذي نشبت فيه المشاجرة، حيث فوجئ بعدد كبير من الأهالي يحاولون الهرب من محيط إطلاق الأعيرة النارية، فحاول هو أيضًا الهرب إلا أنه سقط على الأرض وارتطم رأسه بحجر كبير، ما أفقده وعيه وتعرض للدهس من قبل المواطنين الذين كانوا يحاولون الهرب، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي حاد توفى على أثره قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهه بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، طرف ثانٍ (شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالجسم" مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية") بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على أحد أطراف الطرف الثانى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وأثناء ذلك سقط (شخص آخر، مقيم دائرة قسم الظاهر) أرضًا على رأسه أثناء التدافع والذى تصادف مروره بجوار المشاجرة، وتبين وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى الواقعة.

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.