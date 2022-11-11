الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 2307 عبوات سجائر تم حجبها عن التداول بالمحافظات

سجائر
سجائر
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة على تجارة السجائر والأدخنة، لحجبهم كميات كبيرة من السجائر والمعسل عن التداول بالأسواق، بقصد التلاعب في أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يضر بالاقتصاد المصري.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 2307 عبوات سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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