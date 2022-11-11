الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة شاب داخل مقابر القلج

جثة
جثة
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شهدت منطقتا المرج والخانكة واقعة خطف شاب وقتله وإلقاء جثته بالمقابر على يد سيدة و4 رجال لشكهم في قيامه باخفاء ابنتهم.

تعود الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بالقاهرة  بلاغًا من “ح. ح”، عامل يفيد بتغيب نجله ويدعى عمرو في ظروف غامضة وعدم عودته لمنزله بمنطقة المرج وتحرر المحضر رقم 15985 لسنة 2022 إداري المرج، وبعد مرور عدة أيام من البحث عثر على جثة شاب ملقاة بمقابر منطقة القلج بالخانكة وتحرر بشأنها المحضر رقم 7990 لسنة 2022 إداري المرج.

وبإجراء التحريات حول الجثة تبين أنها لنفس الشاب وعثر في جسده على أثار ضرب وتعذيب، وبتتبع هاتف المجني عليه تبين أنه لدى شخص يدعى “محمد. ع”، وبضبطه قرر تحصله على الهاتف من أحد الأشخاص وبضبط الأخير اعترف بقيامه و4 آخرين بينهم سيدة بخطف الشاب.

دلت التحريات أن المتهمين اعتقدوا تورط المجني عليه في إخفاء ابنتهم بعد هروبها وتم ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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