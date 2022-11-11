الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأوكرانية: قواتنا بدأت الدخول إلى «خيرسون» بعد الانسحاب الروسى

اوكرانيا
اوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، عن أن قواتها بدأت دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية.

وقالت الوزارة في منشور لها "خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية، وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة"، وفق فرانس برس.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر": "أوكرانيا تسطر نصرًا مهمًا آخر في الوقت الحالي وتثبت أنه مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الروسي عن انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون، تاركين الضفة اليمنى لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته اليسرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالى خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية" من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وكانت الوزارة قالت في بيان سابق على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم عند الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت موسكو (02,00 ت غ)، استُكمل نقل الجنود الروس إلى الضفة اليسار من نهر دنيبرو، لم تُترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمني".

لكن يبدو أن هناك مخططًا وراء هذا الانسحاب، إذ أعلن فلاديمير بوتين في نهاية سبتمبر، خلال احتفال في الكرملين ثم في احتفال آخر في الساحة الحمراء ضم أربع مناطق أوكرانية، من بينها خيرسون.

كما حذّر الرئيس الروسي من أن روسيا ستدافع "بكل الوسائل" عما تعتبره جزءًا من أراضيها، في تهديد باللجوء إلى السلاح النووي.

وزارة الدفاع الأوكرانيا خيرسون الجيش الأوكراني الانسحاب الروسي نصر أوكراني جديد

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