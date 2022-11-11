الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا لم تتغير طوال 40 عامًا

جريدة الدستور
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجهًا واحدًا، متابعًا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع الرئيس الأمريكى جو بايدن: "إحنا حريصين على هذا الموضوع وتطوير أنفسنا".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن لقاءه مع نظيره الأمريكى بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر، متابعًا: "أنا عارف إن ده محل اهتمام لكم".

وأضاف الرئيس السيسي: "أوكد على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتى لم تتغير على مدار 40 عامًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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