السيسى: العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا لم تتغير طوال 40 عامًا
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجهًا واحدًا، متابعًا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع الرئيس الأمريكى جو بايدن: "إحنا حريصين على هذا الموضوع وتطوير أنفسنا".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن لقاءه مع نظيره الأمريكى بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر، متابعًا: "أنا عارف إن ده محل اهتمام لكم".
وأضاف الرئيس السيسي: "أوكد على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتى لم تتغير على مدار 40 عامًا".