ما هو السن المناسب لفطام الطفل؟

تحتار العديد من الأمهات في تحديد الوقت المناسب لفطام الطفل ويمكن أن يكون هذا الأمر محيرًا للعديد منهن.

وجدت الأبحاث السابقة أن العديد من الأشخاص يجدون المهمة صعبة، حيث يقوم اثنان من كل خمسة من الأمهات بإعطاء أطفالهم طعامًا صلبًا في سن مبكرة جدًا، ويستبدلون الرضاعة به.

تقول إرشادات من رؤساء الصحة أنه لا ينبغي فطام الأطفال عن الحليب حتى يبلغوا ستة أشهر من العمر، ولكن تبين سابقًا أن حوالي 40 % من الأمهات لأول مرة في المملكة المتحدة يقمن بالفعل بإطعام أطفالهن الأطعمة الصلبة في سن خمسة أشهر.

يحذر الخبراء من أن الأطفال الذين يتم فطامهم في وقت مبكر جدًا وذلك بسبب مواجهتهم لخطرًا أكبر للإصابة بالعدوى أو زيادة أبطأ في الوزن، ويجعلهم يتوقفون عن شرب الكثير من حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي والذي لا يزال ضروريًا للنمو المبكر وبالتالي يخسرون المزيد من الفيتامينات والمعادن المهمة المتواجدة باللبن الخاص بالأم.

قالت طبيبة الأطفال زوي ويليامز: «الانتظار حتى يبلغ طفلك ستة أشهر من العمر للفطام هي أسلم وسيلة، للتعامل الصحيح مع الطفل».

وفي دراسة استقصائية شملت 1000 من الأمهات والآباء البريطانيين، قال 59 في المائة إنهم مرتبكون بشأن موعد الانتقال من اللبن للأطعمة الصلبة لأطفالهن.

وكشفت الدراسة أن الأطفال مستعدون لبدء تناول الطعام عندما يمكنهم الجلوس وإبقاء رؤوسهم ثابتة ولديهم التنسيق لالتقاط الطعام ووضعه في أفواههم وابتلاعه بأنفسهم، كما يجب أن يكون لكل طفل أساس متين يبني عليه صحته من خلال اتباع كل أم التعليمات الخاصة بالطبيب فيما يخص موعد ادخال المواد الصلبة للطفل وموعد الفطام الصحيح الذي يفضل أن يكون من بين 6 أشهر حتى عامين وغيرها من الأمور الواجب الرجوع فيها للطبيب المتابع للطفل.