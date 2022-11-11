وزارة الرى: القارة الإفريقية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، إن القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، مع أنها الأقل تسببا في إحداث هذه التغيرات.

وقال المهندس غانم، اليوم الجمعة، إن مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية تستهدف حشد التمويلات الدولية لدعم مشروعات التكيف في الدول الإفريقية، مضيفا أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة يشهدها العالم، ففي السنوات الماضية كنا نتحدث عن نظريات، ولكن هناك تأثير بشكل واضح لهذه التغيرات على قطاع المياه.

وتابع أنه سيتم التركيز في هذه المبادرة على مجال التدريب وبناء القدرات، واستعداد مصر أن تكون مركزا إفريقيا لبناء القدرات للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول تعرضت لظواهر متطرفة بسبب التغيرات المناخية مثل حدوث موجة جفاف حادة أعقبتها موجة من الفيضانات المدمرة، حيث ألحقت هذه الفيضانات خسائر فادحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، كما يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر سلبا على المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.