الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطنو الدقهلية: إنجازات الرئيس يصعب حصرها.. والدعوات المشبوهة لن تنال مرادها

جريدة الدستور
ads

 طالب المهندس عمرو مخيمر، رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة الأسبق، مواطنى محافظته بالحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الحبيبة وعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات المشبوهة للجماعات الإرهابية التى تسعى بكل جهدها لهدم استقرار البلاد.

 وأضاف مخيمر أن تلك الدعوات جاءت بعد الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، والتي سببت حالة من الذهول لتلك الجماعات التي لا تستهدف سوى دمار أمن واستقرار مصر.

 وفي السياق ذاته، قال فتحى جمال، مدرس تاريخ، إنه على المواطنين دعم الرئيس فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ بلدنا الحبيب مصر، مضيفا أن ما يحدث الآن من إنجازات ستخلد الرئيس السيسي كصاحب نهضة مصر الحديثة فى التاريخ.

وقالت هداية شعبان، ربة منزل، إن دعوات الجماعة الإرهابية وترويجها للشائعات لن تنال من أمن واستقرار مصر، مشيرة إلى أن الشعب المصري أصبح الآن على دراية ووعي كبيرين، متابعة: "الشعب خلاص بقى عارف يفرق بين مين بيشتغل عشان ومين نفسه يعدم البلد ويدمرها وإحنا وراك وفي ضهرك ياريس".

 وقال محمد عبدالعظيم، على المعاش، إن ما حدث من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية يصعب حصرها، وكانت تحتاج إلى أكثر من ١٥ سنة لبناء تلك المشروعات الضخمة العملاقة، مطالبا الشعب المصري بدعم الرئيس السيسي لاستكمال تلك الإنجازات التى لم يكن يتوقعها أحد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

وزارة الرى: القارة الإفريقية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

رئيس الوزراء المجري: العقوبات على روسيا نتائجها عكسية وتؤثر على اقتصاد أوروبا

مواطنو الدقهلية: إنجازات الرئيس يصعب حصرها.. والدعوات المشبوهة لن تنال مرادها

غدًا.. جناح الاتصالات يستضيف جلسة حول التعاون بين الحكومات والشركات لمواجهة تغير المناخ

معاون وزير الزراعة: التغيرات المناخية تؤثر على الأمن الغذائى

وزير البترول: مواجهة آثار التغير المناخي تحتاج تكاتف الشركات والحكومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة