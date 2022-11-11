مواطنو الدقهلية: إنجازات الرئيس يصعب حصرها.. والدعوات المشبوهة لن تنال مرادها

طالب المهندس عمرو مخيمر، رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة الأسبق، مواطنى محافظته بالحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الحبيبة وعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات المشبوهة للجماعات الإرهابية التى تسعى بكل جهدها لهدم استقرار البلاد.

وأضاف مخيمر أن تلك الدعوات جاءت بعد الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، والتي سببت حالة من الذهول لتلك الجماعات التي لا تستهدف سوى دمار أمن واستقرار مصر.

وفي السياق ذاته، قال فتحى جمال، مدرس تاريخ، إنه على المواطنين دعم الرئيس فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ بلدنا الحبيب مصر، مضيفا أن ما يحدث الآن من إنجازات ستخلد الرئيس السيسي كصاحب نهضة مصر الحديثة فى التاريخ.

وقالت هداية شعبان، ربة منزل، إن دعوات الجماعة الإرهابية وترويجها للشائعات لن تنال من أمن واستقرار مصر، مشيرة إلى أن الشعب المصري أصبح الآن على دراية ووعي كبيرين، متابعة: "الشعب خلاص بقى عارف يفرق بين مين بيشتغل عشان ومين نفسه يعدم البلد ويدمرها وإحنا وراك وفي ضهرك ياريس".

وقال محمد عبدالعظيم، على المعاش، إن ما حدث من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية يصعب حصرها، وكانت تحتاج إلى أكثر من ١٥ سنة لبناء تلك المشروعات الضخمة العملاقة، مطالبا الشعب المصري بدعم الرئيس السيسي لاستكمال تلك الإنجازات التى لم يكن يتوقعها أحد.